INTERVISTA a Scotti del Rimini: 'A Forlì per vincere, da professionista ho giocato lì ma non ho ricordi'

Sport

Rimini

| 07:32 - 25 Gennaio 2018

Francesco Scotti suona la carica ai suoi compagni in vista del big match di domenica. I biancorossi sfidano il Forlì al Morgagni, piazza in cui Scotti ha giocato nella stagione 2014-15: "Non nutro ricordi particolari di quell'anno, per me è una squadra come un'altra". In quell'annata infatti il Rimini di De Meis fece altre scelte per la porta, in Serie D. Scotti è comunque tornato a difendere i pali della sua città adottiva nell'estate 2016: una scelta di vita, scendere in Eccellenza per riportare Rimini in alto. Il Rimini, ora in vetta a +6, vuole continuare la sua marcia verso il ritorno tra i professionisti. Ascolta l'intervista a Francesco Scotti di Riccardo Giannini.