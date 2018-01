Stella Bartoletti, l'asso del combattimento cerca il titolo mondiale nella sua Rimini

Sport

Rimini

| 07:28 - 25 Gennaio 2018

Sabato 27 gennaio, presso il palasport Flaminio di Rimini, dalle 20.30 andrà in scena la manifestazione di sport da combattimento King of The Ring. Tredici incontri in programma tra cui quello che metterà in palio il titolo mondiale di K1: la riminese Stella Bartoletti sfiderà l'olandese Alicia Holzken, proveniente dalla leggendaria palestra del mito Ramon Dekker. La Romagnola del team Pro Fighting Evolution, allenata da Davide Carli e Fabio Corelli nella palestra Athletic Thai Gym, è sempre stata appassionata di sport, con risultati sempre eccelsi, ottenuti nelle varie discipline praticate. Solo negli ultimi 4 anni si è dedicata agli sport da combattimento, raggiungendo fin da subito obiettivi sbalorditivi. Il suo curriculum parla chiaro: campionessa Europea K1 e campionessa italiana di pugilato a squadre. Nell'ultimo periodo la riminese ha affrontato tutte le più forti combattenti a livello mondiale, vincendo incontro su incontro. Adesso è la 'challenger' numero uno al mondiale. L'opportunità iridata è arrivata e Stella ha deciso di non farsela sfuggire facilmente: "Mi sono preparata al meglio con i miei maestri Davide Carli e Fabio Corelli - racconta Stella Bartoletti - abbiamo studiato l'avversaria nei minimi dettagli e siamo coscienti di avere un'opportunità Anche se naturalmente rimane la consapevolezza che l'impresa sarà molto ardua". Il cartellone della serata comprende altri nove superfight professionistici nelle specialità del K1, Muay Thai e MMA. Gli atleti in gara della Pro Fighting Rimini: Luca Migani, Luana Lorenzoni, Nicola Severi, Sergio Vintonovich, Luca Lepri, Roberto Clemente.