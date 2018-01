I droni controllano il traffico sulle strade riminesi, agenti della Municipale superano il corso per pilotarli

Attualità

Riccione

| 17:05 - 24 Gennaio 2018

La Polizia Municipale, Corpo Intercomunale di Riccione, Misano e Coriano, guarda al futuro, con il drone per svolgere sopralluoghi durante le calamità o per effettuare monitoraggi durante i grandi eventi. Mercoledì mattina gli operatori del presidio di Coriano hanno superato il corso per pilotarli, ricevendo l'apposito attestato di abilitazione. Un drone è già disponibile al Centro Operativo Intercomunale della Protezione Civile, grazie alla generosa donazione del Lions Club, ma in futuro potrebbero esserci nuovi acquisti. Anche se il costo ingente è proprio quello relativo alla formazione dei piloti: circa 3000 euro, a fronte di un impegno di circa 2 anni per conseguire un'abilitazione che è quasi come un patentino di volo. Il drone viene utilizzato per monitorare il traffico o la situazione durante i grandi eventi, inoltre in caso di calamità per effettuare sopralluoghi negli edifici pericolanti, o durante le inondazioni. La telecamera effettua foto e video che vengono consultati dall'operatore sul display del telecomando: quest'ultimo può così allertare i colleghi e supportarli nell'intervento.