Il gelato in eccedenza del Sigep venduto ai Malatesta per beneficenza, nel 2017 fu record di vaschette

Attualità

Rimini

| 16:14 - 24 Gennaio 2018

Il gusto più buono è quello che fa anche “bene”. Prende avvio mercoledì 24 gennaio Il Gusto della solidarietà, l’iniziativa di responsabilità sociale promossa dal Banco della Solidarietà di Rimini in collaborazione con Italian Exhibition Group che per il quinto anno ha l’obiettivo di recuperare al termine di SIGEP il gelato inutilizzato dagli espositori per destinarlo alla vendita. Da oggi fino a sabato 27 gennaio, chi vorrà partecipare potrà recarsi al centro commerciale I Malatesta (di fronte all’ingresso Sud della fiera di Rimini, dalle 9.00 alle 20) e acquistare a offerta libera una vaschetta da 1,5 kg. L’incasso, come in passato, sarà utilizzato per comprare generi alimentari di prima necessità destinati a famiglie del territorio in difficoltà. L’obiettivo è ovviamente superare l’ottimo risultato del 2017, che già aveva segnato ogni record con più di 2.500 vaschette vendute.