Santarcangelo, troppi pedoni investiti su viale Mazzini: 'servono rallentatori e limite ai 30 km\h'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:45 - 24 Gennaio 2018

Dopo il terzo incidente e il terzo pedone investito nel giro di poche settimane, nel tratto di strada da Via Mazzini fino al termine di Viale Marini, il responsabile della Lega Nord santarcangiolese Fabio Bertozzi sollecita la Giunta Parma ad “assumere provvedimenti immediati per garantire più sicurezza ai cittadini”.





“Troppi gli incidenti e i decessi causati dalla pericolosità di attraversamento di questo tratto di strada” – commenta Bertozzi – “servono dispositivi dissuasori della velocità allo scopo di rallentare la marcia degli autoveicoli e rendere così più sicuro il traffico pedonale”. Il leghista quindi suggerisce all’Assessore comunale con delega all’urbanistica, Filippo Sacchetti, “la realizzazione di una vera propria "zona 30" in grado di contenere l’impatto del traffico veicolare” – e ancora – “la realizzazione di una pista ciclo-pedonale e dispositivi elettronici per limitare la velocità di transito”. Per Bertozzi infine, in un’ottica di maggiore sicurezza e contenimento del tasso di incidentalità nel tratto di viale Marini “andrebbe rivista l'illuminazione pubblica sostituendo gli attuali punti luce con lampade a led più luminose e più efficienti dal punto di vista energetico”.