Derby Forlì-Rimini, parla Oberdan Melini: 'finisce pari, a Forlì non ho avuto budget alto per il mercato'

Sport

Forlì

| 14:35 - 24 Gennaio 2018

Domenica al Morgagni di Forlì si gioca il derby tra la squadra locale e il Rimini. Oberdan Melini, ex ds dei 'Galletti', pronostica un risultato di parità, elogiando il buon momento di forma di entrambe le compagini. Melini si sofferma sulle difficoltà iniziali e rimarca il fatto di aver lavorato con un budget non di primissimo piano. L'obiettivo iniziale del Forlì era raggiungere la Lega Pro in due anni, ma, dopo il mancato ripescaggio, la società ha alzato il tiro per ottenere quell'obiettivo in soli 12 mesi. La vetta è distante 10 punti, un pareggio metterebbe fuori dai giochi il Forlì, ma rimane comunque l'obiettivo secondo posto e playoff.

Ascolta Oberdan Melini al microfono di Riccardo Giannini.