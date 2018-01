Due arresti e 17 denunce nel weekend lungo del Sigep, Polizia ferma anche otto sospetti scippatori

Cronaca

Rimini

| 14:24 - 24 Gennaio 2018

In occasione degli ultimi eventi in programma nella città di Rimini, la riapertura del Fulgor e il Sigep, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei tanti turisti e visitatori: solo nel quartiere fieristico, per il Sigep, circa 200.000 visitatori, 40.000 stranieri. Negli ultimi cinque giorni, sono state identificate circa mille persone (di cui 200 straniere); due gli arresti, diciassette le denunce (14 a carico di stranieri, tre gli irregolari espulsi), mentre gli accertamenti hanno riguardato 340 veicoli. Due gli autoveicoli rubati restituiti ai legittimi proprietari, 171 le contravvenzioni al codice della strada. La Divisione Anticrimine della Questura ha emanato quattro fogli di via nei confronti di pregiudicati sorpresi alle fermate degli autobus e nei padiglioni del quartiere fieristico, altri quattro hanno ricevuto un avviso orale; tutti soggetti sospettati di essere scippatori.