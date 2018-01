Tre scuole di Rimini più efficienti dal punto di vista energetico, Comune investe 160mila euro

Attualità

Rimini

| 14:13 - 24 Gennaio 2018

Sono tre le scuole del Comune di Rimini (scuola elementare Miramare, asilo nido Girotondo, scuola materna La Vela) ad aver beneficiato di interventi di efficientamento energetico grazie ad un investimento di più di 160 mila euro. Interventi finanziati per il 40% da parte del GSE (Gestione Servizi Energetici) del Ministero dell'ambiente, e previste all'interno dei PAES (Piani d'azione per l'energia sostenibile). Si sono inoltre sviluppate azioni pedagogiche per spiegare nelle classi gli interventi effettuati e i benefici della sostenibilità ambientale.





“Un circolo virtuoso – ha sottolineato Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini- che ci permette grazie al sostegno del Ministero, di rimettere a servizio delle nostre scuole risorse per migliorare il loro impatto energetico. Un'occasione anche pedagogica perchè portiamo nelle scuole non solo migliorie tecniche ma un vero e proprio progetto di educazione ambientale basato sulle azioni concrete sviluppate all'interno delle diverse scuole”