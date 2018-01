Karate, la riccionese Galassi sul gradino più alto del podio con la Nazionale Italiana

Sport

Riccione

| 13:57 - 24 Gennaio 2018

Il cammino della comitiva azzurra verso gli Europei di Sochi (Russia) ha fatto tappa in Austria dove nell’arena di Hard si è svolto l’Austrian Karate Championscup 2018.

I tecnici della Nazionale Italiana per questa trasferta hanno convocato anche Matilde Galassi, atleta del maestro Riccardo Salvatori e stella del Centro Karate Riccione.

Gli atleti della Fijlkam hanno sfoderato prestazioni straordinarie, portando a casa ben 18 medaglie. Tra queste spicca l’oro centrato dalla guerriera riccionese nella categoria Cadetti. Matilde dopo aver passato i primi due turni in scioltezza, ha regolato nell’ordine l’elvetica Jasmin Bottecchi, la tedesca Franziska Worner, la scozzese Emma Ruthven in finale di pool e l’altra tedesca Habe Neele in una finale che non le ha dato scampo.

Un percorso netto che ha lasciato indicazioni importantissime sullo stato di forma fisica e mentale dell’azzurra in preparazione per l’Europeo. Il messaggio alle avversarie è stato chiaro, Matilde è pronta, agguerrita e determinata e per conquistare il podio dovranno vedersela anche con lei.