Terzo posto per la Ginnastica Riccione al campionato di Serie D Silver

| 13:55 - 24 Gennaio 2018

La sezione artistica della Asd Ginnastica Riccione apre il 2018 centrando un ottimo 3° posto alla Prima prova regionale del Campionato a squadre di serie D Silver che si è disputato a Cesena.

In pedana per la categoria LC Adriana Poesio, Martina Terenzi, Lara Gambuti, Alessia Serio, Suamy Battistini e Tatiana Morganti Patrignani conquistano il terzo gradino del podio ad un solo punto dal primo.

Un ottimo inizio di campionato a squadre per le giovani Allieve, così come per la sezione maschile che centra tantissimi podi nelle gare che si sono disputate a Rimini.

Nel Campionato individuale Gold di Specialità – Junior, Jacopo Coglianese è oro al cavallo con maniglie, oro alle parallele pari, argento alle parallele.

Nel Campionato di squadra serie D Silver - LC Allievi, la squadra riccionese composta da Simone Tonti, Luca Bellini, Luca Piccioni si classifica al secondo posto.

Nel Campionato di squadra serie D Silver - LC Junior/Senior la squadra riccionese composta da Alessandro Cardini, Anton Calesini, Omar Palazzini e Luca Ashaia è prima classificata.

Nel Campionato individuale Silver – LC Allievi, Simone Tonti è oro nella classifica individuale.

Nel Campionato individuale Silver LB fascia Junior 1 primo classificato Luis Cesaro con Matteo Leardini sul terzo gradino del podio.

Nel Campionato individuale Silver LB - Allievi terza fascia, oro per Manuel Resta.

Nel Campionato individuale Silver LB Junior 2 terzo classificato Federico Rosati.

Nel Campionato individuale Silver LA Allievi terza fascia podio tutto riccionese: primo Cristian Marcone, secondo Sila Ashaia e terzo Michael Monaco.