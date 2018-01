Calcio: derby Forlì-Rimini, 200 biglietti per i tifosi ospiti. Ecco le modalità di acquisto

Sport

A seguito della determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, e della conseguente decisione della Prefettura di Forlì-Cesena, il Rimini F. C. rende note le modalità con le quali sarà possibile acquistare i biglietti riservati ai tifosi ospiti per la gara Forlì-Rimini in programma domenica con inizio alle ore 14.30.





I 200 tagliandi a disposizione dei supporter del Rimini, tutti di Gradinata, si potranno acquistare esclusivamente in prevendita al costo di € 8 (no ridotti, i ragazzi fino ai 14 anni entrano gratis).





La prevendita verrà effettuata al botteghino dello stadio “Romeo Neri” nelle seguenti giornate: domani (dalle 17 alle 19), venerdì (10-12 e 17-19), sabato (10-12). Per acquistare i tagliandi è necessario presentarsi muniti di documento di identità.





Nella giornata dell’incontro, allo stadio “Morgagni”, non sarà attiva la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Rimini.

Si ricorda, inoltre, che domenica è prevista un’agitazione del personale ferroviario con possibili modifiche agli orari dei treni e disagi agli utenti.





Questi i percorsi e le aree ove parcheggiare per i tifosi che decideranno di raggiungere lo stadio con mezzi propri:





- dal casello autostradale di Forlì: rotonda a sx per tangenziale, immissione in tangenziale seguendo indicazioni “Stadio”, uscita tangenziale “Bussecchio-stadio” e “aeroporto”, seguire indicazioni stadio percorrendo via Cerchia, via Spazzoli, via Campo di Marte – area di parcheggio e ritorno”.





- dalla via Emilia: immissione nella rotonda all’intersezione con la tangenziale, a sx in direzione Stadio, uscita “Bussecchio-stadio” e “aeroporto”, seguire indicazioni stadio percorrendo via Cerchia, via Spazzoli, via Campo di Marte – area di parcheggio e ritorno”.



