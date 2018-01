Al Cinema Tiberio di Rimini il film "Mr.Ove", aggiunta la proiezione il sabato

Eventi

Rimini

| 10:42 - 24 Gennaio 2018

Al Nuovo Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) la rassegna settimanale dedicata al cinema di qualità proposta da Notorius Cineclub aggiunge alle due repliche serali anche la proiezione pomeridiana il sabato, da questa settimana.

Giovedì 25 e venerdì 26 gennaio alle ore 21.15 e sabato 27 gennaio alle ore 17 (biglietti € 6 interi, € 5 ridotti) è in programma Mr. Ove di Hannes Holm con Rolf Lassgård, Bahar Pars, Ida Engvoll, Filip Berg e Chatarina Larsson. Mr. Ove è un burbero anziano che vive in un complesso di villette dove ha imposto una serie di regole ferree, non tollerate dai vicini di casa: la vita sembra non avere più senso per lui ma l’arrivo di una nuova vicina lo porterà a vedere il mondo da una nuova prospettiva. Efficace commedia con sviluppi drammatici, tratta dal romanzo di Fredrik Bachman “L’uomo che metteva in ordine il mondo”, che ha ottenuto lo scorso anno una nomination all’Oscar per il miglior film straniero.



Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483 Programma completo su www.cinematiberio.it