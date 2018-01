Domenica 28 gennaio, 'Le Pazze all'Opera' all'auditorium del Lettimi di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:08 - 24 Gennaio 2018

Ivanna Speranza soprano, Stella Barbero al flauto e Anna Barbero al pianoforte all'auditorium dell'Istituto musicale Lettimi in via Cairoli 44, offriranno domenica 28 gennaio alle 17 una rilettura delle scene di follia del grande repertorio lirico, che sono indubbiamente tra i più affascinanti temi ricorrenti del melodramma ottocentesco.

La pazzia, declinata sotto diversi aspetti, ora ironico, ora istrionico, è protagonista di arie indimenticabili del repertorio operistico dal ‘700 ai giorni nostri. Nel recital delle Pazze si potranno gustare le coloriture del soprano accostate alle fioriture del flauto, strumento emblematico nella creazione di atmosfere oniriche e allucinate. Dalla malinconia languida e visionaria di Nina (“La pazza per amore”), agli strepiti di Rosina (“Il Barbiere di Siviglia”), altalenante tra falsa mitezza e pirotecnica stizza, fino agli strepiti vendicativi di una madre ossessiva, la Regina della Notte (“Il flauto magico”)... E poi Cunegonde (“Candide”), che non smette di piangere e di ridere compulsivamente, e soprattutto la folle operistica per eccellenza: Lucia (“Lucia di Lammermoor”).



Biglietti non numerato adulti €10,00, ragazzi fino a 14 anni € 5,00 Info e prenotazioni: info@riminiclassica.it