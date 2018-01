Olimpiadi invernali Corea 2018, il riminese Matteo Guarise c’è

Sport

Rimini

| 09:10 - 24 Gennaio 2018

I dubbi erano sempre meno dopo il sesto posto ottenuto ai campionati europei di Mosca la settimana scorsa, ma ora c’è anche la lista ufficiale: c’è anche il nome del riminese Matteo Guarise, in coppia con Nicole Dalla Monica nell’elenco dei convocati per i Giochi olimpici di Pyeongchang diramato dal Coni. I pattinatori di danza artistica, inseriti in una lista comprendente 84 nomi, faranno parte della spedizione sudcoreana con la Nazionale italiana. Per la coppia è la seconda partecipazione olimpica. Carolina Kostner guida la pattuglia azzurra.