BVolley Romagna: dopo la pausa ricominciano i campionati giovanili per le formazioni Bvolley

Sport

Rimini

| 08:21 - 24 Gennaio 2018

Finite le feste natalizie e smaltiti gli eccessi della tavola, le formazioni BVolley hanno ripreso a pieno regime a faticare in palestra per portare a termine i Campionati Territoriali e Regionali; per la categoria Under 18 sono iniziate la Poule A, dove sono impegnate le 6 squadre più meritevoli della prima fase, e la Poule B, girone di consolazione per tutte le altre escluse; l’Under 16 Eccellenza Regionale continua il suo cammino e si avvicina alla fine del girone di andata mentre l’Under 16 Territoriale è arrivata praticamente alla fine della prima fase. La Unionbvolley Young Cup completa prima delle feste il suo programma Under 12 e si appresta a chiudere entro il mese di gennaio anche quello Under 11 in attesa della tappa finale di domenica 4 febbraio.

Vediamo nello specifico i vari campionati:

Under 18 femminile territoriale: Dopo una pausa che sembrava interminabile dall’ultima partita della prima fase giocata in quell’ ormai lontano 3 dicembre dell´anno passato, tenuto conto poi anche che la prima gara in calendario della seconda fase è stata rimandata al 4 marzo, finalmente eccoci arrivati alla prima partita che inaugura per il BVolley Oscar&Luca la Poule A di questa nuova fase del campionato. Le ragazze di Coach Cardone si ritrovano in trasferta a Forlì nella tana della Flamigni Panettone, una delle squadre che insieme a Cattolica Volley, Polisportiva Stella, Libertas Volley Forlì e SG Volley Rimini le contenderanno il titolo di Campione Territoriale Romagna Uno. Risultato finale 3-1 (25-20 25-17 22-25 25-6) per il BVolley Oscar&Luca che comincia così con il piede giusto questa nuova avventura. le ragazze di Coach Cardone hanno trovato anche sprazzi di bel gioco, culminati con la bellissima prestazione dell´ultimo set dove hanno dimostrato tutto il loro potenziale non lasciando spazio alle avversarie. Onore anche alla Flamigni Panettone che ha saputo metterle in difficoltà nei primi 3 set, mettendo in luce una buona difesa ed un attacco spesso incisivo. Neppure il tempo di rilassarsi e subito si ritorna in campo nell´anticipo della terza giornata mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 20.45 al Palazzetto di Bellaria Igea-Marina contro la Libertas Volley Forlì.

Under 16 femminile Eccellenze Regionale: Riprende subito dopo l’Epifania il cammino del Bvolley FST nel Campionato di Eccellenza regionale. Ben 2 partite in calendario: nella prima partita del 2018, la sesta del campionato regionale, le giovani atlete di Coach Gentili hanno ceduto il passo alle avversarie bolognesi del Foca Masi San Lazzaro, in un incontro giocato con poca grinta e scarsa concentrazione. Il Bvolley FST ha incassato un netto 0-3 (15-25 18-25 17-25), perdendo l´occasione di guadagnare importanti punti in classifica. Anche nella settima giornata del campionato U16 eccellenza il Bvolley FST lotta ma non riesce a conquistare punti. È stata una bella partita al Palacubo di Cesena con il Romagna in Volley che vince 3-1 (25-21 25-21 21-25 25-18) un match equilibrato, giocato punto su punto con le due formazioni che in più occasioni si sono scambiate il risultato tenendo con il fiato sospeso il pubblico presente sino alla fine dell´incontro. Buona la prestazione delle ragazze di Giacomo Gentili che in tutti i parziali, al di là del risultato, hanno dimostrato integrità e sicurezza. E’ forse mancato loro un pizzico di convinzione con il quale avrebbero potuto sicuramente chiudere la partita in modo diverso. Il Bvolley FST torna in campo giovedì 25 gennaio 2018 alle ore 19.00 al PalaMargelli di Bologna contro il Volley Team Bologna Rossa.

Under 16 femminile territoriale: poco riposo per il Riccione BVolley di Alessandro Zanchi però tante soddisfazioni, 3 partite e 3 successi. Ultimo impegno delle ragazze di Zanchi prima della pausa Natalizia, in trasferta a Forlì contro l’Edera Forlì e vittoria per 3-1 (25-6 28-26 24-26 25-13). Anche alla ripresa del campionato U16 dopo la sosta Natalizia, le ragazze del Riccione BVolley sfoderano una prestazione di grande livello nella partita casalinga contro le pari età dell´Acerboli, 3-0 (25-18 25-22 25-23) il risultato finale. Per finire bella partita al palasport di Bellaria in occasione della decima giornata. La partita è ben giocata da entrambe le giovani formazioni con belle azioni manovrate sia in attacco che in difesa. Il Riccione BVolley vince contro l’Idea Volley 3-1 (25-16 25-17 18-25 25-21) e si colloca al 3° posto in classifica con 21 punti. Prossima ed ultima gara della prima fase martedì 23 gennaio alle ore 19.00 a San Martino in Strada contro la Volley Sammartinese Rossa.

Under 18 femminile territoriale: il Riccione BVolley è in attesa di incominciare la Poule B con la prima gara in programma martedì 30 gennaio 2018 alle ore 20.00 nella stracittadina contro l’altra squadra di Riccione.

3a edizione della Unionbvolley Young Cup: Terminata con successo la tappa di under13, sono proseguite e terminate le gare di under12 e sono iniziate quelle del nuovo torneo di under11.

Per quanto riguarda l´under12 nel girone A, la Dinamo Bellaria Igea Marina guida la classifica con 12 punti davanti all’ SG Volley Rimini.

Nel girone B la Dinamo Bellaria Maschile si aggiudica il primo posto del girone davanti alla Pallavolo Viserba.

Nel girone C invece giochi fatti con il primo posto del Riccione Volley ed il secondo della B&P San Marino seguita da Polisportiva Stella e Morciano Volley.

Partite come dicevamo le sfide anche del torneo di under11. Per il girone A vittoria nel derby tutto Dinamo delle ragazze sui ragazzi, che a loro volta hanno avuto la meglio della Pall. Viserba. Nel girone B invece doppia vittoria per la Consolini San Giovanni in Marignano su Riccione Volley e Sg Volley.

Intanto è stata ufficializzata la data della tappa finale che si disputerà presso il Palasport di Bellaria Igea Marina, domenica 4 febbraio!

Ufficio Stampa BVOLLEY