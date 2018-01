Incidente sulla pista di sci a Folgarida, muore professore 32enne dell' Istituto Alberghiero Malatesta

Cronaca

06:56 - 24 Gennaio 2018

Tragedia sulle piste di Folgarida, nel pieno di una stagione rilanciata dalle abbondanti nevicate di inizio gennaio. Fabrizio Aspromonte, insegnante 32enne all'Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini, è andato a sbattere contro un albero ed è morto sul colpo. Stava scendendo dalla pista 'nera', ad alto tasso di difficoltà. Forse andava troppo veloce, di certo non è riuscito a frenare, a bloccarsi con i bastoncini ed è finito ad una decina di metri dentro il bosco. Un urto violento, che non ha lasciato scampo al giovane residente a Rimini, originario di Tricase (Lecce). Erano le 15 di martedì pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia sciistica e l'elicottero di Trentino Emergenza, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare la morte del professore in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta.