Santarcangelo Calcio pesca in Inghilterra: arriva Sandro Semedo centrocampista mancino

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:11 - 23 Gennaio 2018

Il Santarcangelo Calcio comunica l’ingaggio di Sandro Semedo centrocampista portoghese classe 1996. Il neogialloblù, dopo i primi calci nelle giovanili di Ponte Frielas, Odivelas e Sacavenense, si è trasferito in Inghilterra al settore giovanile dello Stoke City. Nel 2013 Sandro Semedo è passato al Leyton Orient formazione con la quale nel 2016 ha esordito tra i professionisti collezionando 45 presenze e 3 gol in League Two. Semedo ha firmato un contratto sino a giugno 2019 e indosserà la maglia numero 28.





Le prime parole in gialloblù di Semedo.





Quando il mio procuratore mi ha informato della chiamata di mister Cavasin sono rimasto molto contento perché ci siamo conosciuti al Leyton e si era creato un bel feeling. Non conoscevo il Santarcangelo, poi cercando internet ho visto che si trattava di un club professionistico quindi ho subito dato il mio ok al trasferimento. Dal punto di vista fisico sto abbastanza bene ma sono fermo da un mese e ho bisogno di lavorare con i compagni per tornare al meglio della forma. Sono un centrocampista che può giocare sia sull’esterno di sinistra, sia in posizione più centrale ma sarà il mister a scegliere la migliore posizione per me. Venerdì sono partito con la squadra e ho visto la gara dal vivo, mi sono reso conto che il livello della categoria è alto, il Bassano è un ottimo team ma anche noi, specie nella seconda parte di gara, abbiamo disputato un buon match: non vedo l’ora di poter scendere in campo per dare una mano ai miei nuovi compagni. Sono molto felice di essere arrivato a Santarcangelo: da quando sono qui, ho visto solo cose belle.