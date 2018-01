I Crabs Rimini mandano in prestito il playmaker Galassi ai San Marino Titans

Sport

| 16:42 - 23 Gennaio 2018

La società NTS Informatica Basket Rimini Crabs comunica di aver raggiunto un accordo con i San Marino Titans per il playmaker dei Granchi Luca Galassi.

Da oggi infatti, coach Franco Foschi potrà contare, per il resto della stagione su un giovane promettente e di valore, come il playmaker classe ‘99 che arriva a San Marino per la C Gold in doppio tesseramento con i Crabs.

Luca Galassi è un play/guardia di 1.85 nato il 13 luglio 1999 a Mirano, in provincia di Venezia, e arrivato a Rimini nel 2014, reduce dalla vittoria nazionale nel Join The Game, il torneo di 3 contro 3 che attraversa la penisola e dedicato alle categorie under 13 e under 14. Con i biancorossi Galassi è maturato ed è cresciuto nelle varie categorie del settore giovanile, debuttando anche in prima squadra in Serie B in questa stagione. Compagno di Michele Padovano nell’Under 20 d’Eccellenza dei granchi, Galassi ha buoni fondamentali ed è un ottimo tiratore, sia dalla lunga distanza, sia in arresto e tiro.

Come già avvenuto in altre occasioni, il Basket Rimini si conferma disponibile e interessato a far fare esperienza ai suoi giovani e la Pallacanestro Titano è pronta a buttarli nella mischia in un campionato competitivo come la C Gold. Una bella intesa tra le società che ha come fine la crescita dei ragazzi, in questa occasione un bel prospetto come Luca Galassi e in futuro continuare - e magari aumentare - questo tipo di apertura per il bene di tutto il movimento.