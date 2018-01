Crac Aeradria, incompatibilità del giudice: prima udienza rinviata al 14 luglio

Attualità

Rimini

| 16:40 - 23 Gennaio 2018

Slitta al 14 maggio la prima udienza, inizialmente fissata per martedì mattina davanti al Tribunale collegiale di Rimini, per il crac Aeradria, la società che ha gestito l'aeroporto "Federico Fellini" di Miramare fino al fallimento nel 2013. Con provvedimento del presidente del Tribunale, depositato venerdì scorso, l'udienza di oggi è stata annullata per incompatibilità del giudice Silvia Corinaldesi, avendo già preso parte al Tribunale del Riesame che aveva giudicato sui sequestri dei beni degli indagati. Il processo si aprirà quindi a maggio per gli imputati, già tutti prosciolti dal gup dall'ipotesi di associazione per delinquere, rinviati a giudizio per truffa ai danni dello Stato, ricorso abusivo al credito e abuso d'ufficio ovviamente per i soli amministratori pubblici come il sindaco Andrea Gnassi, il suo predecessore Alberto Ravaioli, l'ex presidente della provincia Stefano Vitali e l'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi. Dovranno rispondere solo dei reati di ricorso abusivo al credito e truffa ai danni dello Stato invece Manlio Maggioli ex presidente della camera commercio e Lorenzo Cagnoni, presidente Rimini Fiera. Per gli altri imputati restano invece i reati di natura fallimentare, come per l'ex presidente di Aeradria, Massimo Masini e gli altri vertici delle società collegata, rinviati a giudizio per false comunicazioni sociali, bancarotta, falso in bilancio e truffa ai danni dello Stato. Al momento sono 4 i giudici del Tribunale di Rimini incompatibili per questo processo, solo 2 quelli che potranno far parte del collegio, composto da 3 magistrati, che per essere al completo dovrà aspettare o la nomina del presidente di sezione, per cui c'è già il bando, o l'arrivo, come già previsto, di un nuovo giudice da altra sede.