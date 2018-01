Montefiore Conca unico comune della Valconca a ricevere la Bandiera Arancione

Attualità

Montefiore Conca

| 15:28 - 23 Gennaio 2018

Grandi emozioni ieri a Palazzo Ducale a Genova: solo 227 borghi in tutta Italia hanno ricevuto la Bandiera arancione, un riconoscimento meritato per l’impegno , per il lavoro quotidiano di amministratori attenti e innovativi, per l’eccellenza del proprio territorio, per gli eventi svolti e per il costante richiamo turistico. Il Touring Club Italiano dopo una attenta e severissima analisi riconferma Montefiore Conca Bandiera Arancione, marchio di qualità che contraddistingue il piccolo borgo per la tutela del territorio, il patrimonio artistico-culturale, la qualità dell’accoglienza. Un vero e proprio marchio di qualità ed eccellenza che rende orgoglioso il Sindaco di Montefiore Conca, Valli Cipriani . “È stata una bella soddisfazione e un onore per me ricevere questo riconoscimento “ dice il sindaco,”perché valorizza ancora di più il lavoro svolto dalla mia amministrazione e soprattutto ripaga le fatiche di chi ha lavorato e continua a farlo in silenzio e senza sosta solo ed esclusivamente per l’amore ed il bene di Montefiore”. La cerimonia si è conclusa con la consegna della Bandiera arancione direttamente dal governatore della Liguria Giovanni Toti.