Oltre 2 anni di carcere al magrebino pregiudicato che irride Polizia e giudici: 'Rimango in Italia anche se mi espellete'

Cronaca

Rimini

| 14:45 - 23 Gennaio 2018

Un 29enne magrebino è stato fermato, nella notte tra lunedì e martedì, nei pressi di un bar della stazione ferroviaria di Rimini. Il giovane è stato segnalato alla Polizia dagli stessi dipendenti del locale, mentre era intento a prendere a calci alcuni tavolini. All'arrivo degli agenti, ha assunto un tono aggressivo e irriguardoso, dicendo di essere senza documenti e di non temere nulla, che sarebbe rimasto in Italia anche se espulso dal territorio nazionale. Dagli accertamenti è risultato che lo straniero aveva spesso usato alias ed era pregiudicato per una lunga lista di reati: danneggiamento aggravato, lesioni personali aggravate, furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. E' risultato inoltre inottemperante a un ordine di espulsione dal territorio. In Questura il giovane ha continuato ad avere un atteggiamento di sfida, sferrando pugni contro alcuni oggetti e contro un pc, rompendolo. La Polizia ne ha disposto l'arresto: processato per direttissima, il magrebino ha continuato nel suo tono di sfida, ma è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione che dovrà scontare in carcere.



Foto di repertorio