Carabiniere fuori servizio segnala furto in negozio di via Coletti, il ladro si nasconde in auto ma viene arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:18 - 23 Gennaio 2018

Un Carabiniere libero dal servizio ha sventato un furto in via Coletti, nella notte tra lunedì e martedì. Un 46enne originario della Provincia di Bolzano, già noto alle forze dell'ordine, aveva infranto la vetrina di un negozio di integratori alimentari per fare razzia del denaro custodito in cassa. Grazie alla tempestiva segnalazione del collega, i Carabinieri di Rimini sono arrivati e hanno fermato il 46enne che cercava di nascondersi all'interno della propria auto, parcheggiata nei pressi del negozio, sdraiandosi il più possibile sul sedile lato passeggero. Portato in Caserma, l'uomo ha restituito quanto rubato, 275 euro in banconote e le monetine contenute in cassa, ed è stato arrestato. Processato per direttissima, il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora in Provincia di Rimini, dopo aver convalidato l'arresto.

"L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza in considerazione del fatto che il fenomeno dei reati contro il patrimonio registra dati rilevanti che richiedono un’efficace e costante azione di contrasto al fine di rassicurare la cittadinanza ed incrementare la percezione di sicurezza", si legge in una nota dell'Arma.