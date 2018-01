Motociclista muore al campo cross, è indagato il riccionese che lo ha investito dopo la caduta

Cronaca

Riccione

| 13:53 - 23 Gennaio 2018

Ci sono tre indagati per la morte di Marco Buzzi (foto), il motociclista 47enne originario di Novi Ligure (Alessandria) morto domenica pomeriggio dopo una caduta sul campo cross di Pezzolo di Russi, nel Ravennate. Si tratta del motociclista riccionese quattro volte campione europeo di flat track, che involontariamente lo aveva investito dopo la caduta; del gestore del tracciato che lo aveva affittato dal proprietario dell'area; e del legale rappresentante del team che lo aveva noleggiato per il weekend. Il circuito e le moto rimaste coinvolte nella carambola, così come riportato dai quotidiani locali, sono state sequestrate dai carabinieri su disposizione del Pm di turno Angela Scorza. Buzzi, artigiano elettricista con la passione per la moto, era arrivato sabato assieme alla compagna, con cui viveva nell'Alessandrino, per girare nel circuito romagnolo dove si erano radunati i migliori piloti di categoria.