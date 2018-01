Brillano le giovanissime ginnaste di Riccione, protagonista alle gare di Parma

Sport

Riccione

| 13:26 - 23 Gennaio 2018

Domenica intensa quella del 21 gennaio a Parma, dove le piccole ginnaste della sezione Ritmica della ASD Ginnastica Riccione hanno trionfato. Alla loro prima prova in Federazione, Caterina Magnani e Indya Battistini (Allieve 2009) hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’oro e quella d’argento. Ottima la prova di Anna Romano, anno 2007, nona su 31 atlete e quella di Nicole Fregnani, anno 2006 ottava su 32.

Molto brave anche Jessica Bertuccioli 17esima e Anita Tiraferri 24esima (Allieve 2008).Gara difficile per tutte, in cui la classifica è data dalla sommatoria del punteggio dei due esercizi presentati. Presente lo staff tecnico al completo, composto dalla direttrice tecnica Loredana Colonna, dalla tecnica Valentina Tamagnini e dall’allenatrice Linda Pigozzi, entusiasta del risultato ottenuto e pieno di aspettative per il futuro.