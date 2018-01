Santarcangelo, con il Masterchef Valerio Braschi il ristorante Ferramenta sempre sold-out

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:24 - 23 Gennaio 2018

Sempre protagonista malgrado siano trascorsi mesi dalla sua vittoria a Masterchef - come succede solo ai talenti veri che rimangono nel cuore di tutti - Valerio Braschi non interrompe il rapporto con il proprio paese d'origine, Santarcangelo di Romagna, ma lo rafforza grazie alla collaborazione con il ristorante Ferramenta.

Fedele all'impegno di ritornare ogni mese nel suggestivo locale da poco riaperto sulla centrale piazza Ganganelli - di cui apprezza la formula basata sulla qualità senza compromessi delle proposte - il giovane chef si ripresenta giovedì 25 gennaio prossimo, come farà ogni ultimo giovedì dei prossimi mesi, per cimentarsi non in un 4, bensì in un 6 mani con i pizzaioli Mimmo Fabozzi e Matteo Bologna.



Insieme prepareranno una creazione di cui anticipano solo il nome: Pizza Pop Up, una magia di ingegnosità e sapori che verrà offerta a tutti gli ospiti del locale e sottoposta al loro giudizio mediante votazione; qualora il punteggio risulti largamente positivo, la pizza entrerà a far parte del repertorio di Ferramenta.

"Registriamo il tutto esaurito ogni sera - dichiara il patron di Ferramenta, l'imprenditore Rino Mini - e siamo felici del fatto che la gente abbia subito premiato le nostre scelte di qualità assoluta, ma non per questo rinunciamo a inventare sempre nuovi modi per divertirci e mangiar bene. Con Valerio, un pozzo di idee coinvolgenti ed entusiasmanti, vogliamo rafforzare il concetto di grande cucina accessibile, allargandolo a tutti i settori della gastronomia. E la pizza è, appunto, il veicolo di comunicazione più democratico per farlo".