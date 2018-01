Ventitré anni con il marchio Suzuky, premio alla fedeltà per Ugolini Motorciclo di Rimini

Attualità

Rimini

23 Gennaio 2018

La storia della Ugolini Motorciclo continua. Arriva il premio alla Fedeltà: 23 anni con il marchio Suzuki, targa ricevuta direttamente dal presidente Tomoki Taniguchi. Nel 2016 era arrivato il riconoscimento come miglior concessionario Suzuky e nel 2015 come miglior sviluppo ricambi.

"In questi tempi non e facile raggiungere" dice Giampiero Ugolini "si vedono aziende che aprono e chiudono, dobbiamo sempre adeguarci alle nuove normative, con sacrifici economici. La nostra ditta nata nel 1960 si avvia a festeggiare i 60 anni di attività e può vantare una storia che nel campo motociclistico in pochi possono raccontare".