S.Giovanni in Marignano festeggia Sant'Antonio, folla in piazza per la benedizione degli animali

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 08:18 - 23 Gennaio 2018

Grande partecipazione alla tradizionale benedizione degli animali, che si è svolta domenica 21 gennaio in Piazza Silvagni. Presenti la Pro Loco, organizzatore dell'evento, la Parrocchia di San Pietro Apostolo e i membri della Giunta comunale. L'evento, dopo la benedizione in Piazza, è continuato con la Santa Messa ed il pranzo tradizionale. La Pro Loco, organizzatrice dell'evento, esprime un "simpatico ringraziamento a tutti gli animali presenti, che accompagnati dai loro proprietari, hanno invaso e colorato Piazza Silvagni. Ringraziamo anche la Parrocchia di San Pietro Apostolo, il comune e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, appuntamento ormai tradizionale ed imperdibile". Il Comune sottolinea come "Grazie alla Pro Loco possiamo mantenere e rafforzare le nostre tradizioni. La giornata di ieri ha dimostrato quanto stia crescendo la vicinanza e la partecipazione dei cittadini ai momenti di condivisione proposti. Pro Loco, Amministrazione e Parrocchia di San Pietro hanno collaborato con entusiasmo per ricordare l'alto valore del creato, della natura e degli animali, nostri compagni di vita".