Incidente nella notte a Miramare, grave 26enne portato al Bufalini di Cesena

Cronaca

Rimini

| 06:59 - 23 Gennaio 2018

Grave incidente stradale alle 23.30 di lunedì a Miramare. Un'auto, guidata da un 26enne, è finita contro un cordolo della rotatoria all'altezza di via Cavalieri di Vittorio Veneto al confine tra Riccione e Rimini. E' successo sul lungomare in via Principe di Piemonte 40. Il giovane è stato portato in ospedale a Cesena in condizioni serie. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza, un'automedica, Vigili del Fuoco e la Municipale.