Riccione, un centinaio di ragazzi realizzano murales al sottopasso San Lorenzo

Attualità

Riccione

| 16:14 - 22 Gennaio 2018

Sono stati più di un centinaio i ragazzi della parrocchia di San Lorenzo che hanno partecipato al progetto voluto da don Davide Arcangeli in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Riccione, conclusosi domenica in occasione della Festa della Pace. Coinvolti giovani abituati a frequentare la parrocchia, ma anche adolescenti intercettati in strada e aggregati nell'oratorio parrocchiale. Un progetto che parla di decoro ma anche di responsabilità dei giovani e cura dei luoghi pubblici. "Siamo molto contenti del lavoro fatto con la parrocchia - afferma il sindaco Renata Tosi - che ha coinvolto i giovani parlando di senso civico e bellezza dei luoghi". Una risposta agli atti vandalici compiuti i mesi scorsi e un'azione educativa per promuovere la cultura della legalità. A sovrintendere i giovani pittori l'artista Liliana Quadrelli, che li ha diretti per comporre il murales ispirato al libro "Il Cacciatore di aquiloni", accanto alla scritta Pace, realizzata dal writer Enko Costa.