Migranti, a bando 1.130 posti di accoglienza in provincia di Rimini. Domande entro il 9 febbraio

Attualità

Rimini

| 14:38 - 22 Gennaio 2018

Al via in provincia di Rimini il nuovo procedimento di affidamento del servizio di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per il periodo 2018/2020. L’ufficialità arriva dopo la firma all’avviso pubblico di gara da parte del Viceprefetto Vicario Chiara Pintor. La procedura è a gara aperta e ha una base d’asta stabilita in euro 34, 50 al giorno (iva esclusa) per ciascuna persona e per un numero presunto di 1.130 posti, fatte salve le possibilità di opzioni in aumento dei suddetti posti normativamente prevista. La presunta base di gara è pari, invece, ad euro 28.459.050,00 e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Aderendo alle direttive nazionali sottese all’accordo Ministero dell’Interno-Anci per una equilibrata distribuzione dei richiedenti asilo su tutto il territorio provinciale e alla conferenza Prefettura-Comuni della provincia di Rimini del 24 gennaio 2017, il numero complessivo dei posti necessari da assegnare sulla scorta del numero degli abitanti, della ripartizione nazionale delle quote comunali e dei presumibili flussi, fa riferimento a tre ambiti territoriali. Il primo, denominato Area nord (che comprende 74.336 abitanti) con 284 posti letto, riguarda i Comuni di Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello e Verucchio. Il secondo, riguardante il Capoluogo (abitanti 147.750), è pari a 456 posti letto. Il terzo, relativo all’Area sud (ab. 113.377) con 390 posti letto, comprende i Comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo Monte Colombo, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, San Clemente e San Giovanni in Marignano.

Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Cinzia Renna e l’intero bando, compresi il capitolato speciale di appalto e tutti gli allegati necessari alla partecipazione, è scaricabile e consultabile sul sito www.prefettura.it/rimini.

Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità indicate, entro le ore 12.00 del 9 febbraio 2018.