San Leo si conferma ancora una volta Comune Bandiera Arancione fino al 2020

Turismo

San Leo

| 14:10 - 22 Gennaio 2018

Si è svolta a Genova nella mattinata di lunedì 22 Gennaio la Cerimonia Nazionale delle Bandiere Arancioni. A Palazzo Ducale, nell’elegante Sala del Maggior Consiglio, alla presenza delle Istituzioni sono stati annunciati i Comuni meritevoli della certificazione del Touring Club Italiano per il triennio 2018-2020.

Il Touring Club Italiano riconferma San Leo, fra le eccellenze del turismo di qualità, consentendo alla Capitale del Montefeltro di mantenere il suo primato di eccellenza turistica e culturale italiana conservando l’ambita Bandiera Arancione, il marchio triennale di qualità turistica e ambientale del Touring Club Italiano, destinato alle località dell’entroterra a “misura d’uomo” con meno di 15.000 abitanti, luoghi speciali, magari ancora poco conosciuti, dove la sostenibilità ambientale, la tutela del territorio, il patrimonio artistico-culturale, la qualità dell’accoglienza si uniscono per regalare autenticità al viaggio.

La cerimonia con profilo istituzionale si è svolta alla presenza dei Sindaci dei Comuni insigniti del marchio di qualità turistico-ambientale del TCI. Sono stati inoltre illustrati gli ultimi dati del Touring Club Italiano sulla ricaduta positiva dell'iniziativa Bandiera Arancione.

San Leo supera dunque le verifiche periodiche del Club attuate con il rigoroso Modello di Analisi Territoriale, per il triennio 2018/2020, e mantiene anche il ruolo di capofila regionale B.A.

In Valmarecchia è confermata anche l’appartenenza al circuito Bandiera Arancione di Verucchio e Pennabilli.

Con grande orgoglio è stato il Sindaco di San Leo, Mauro Guerra, a ricevere il premio:

“Tale riconoscimento consente al nostro Comune di contraddistinguersi in uno spaccato prestigioso della nostra Nazione di cui fanno parte piccoli centri che si distinguono per ricchezza culturale e ambientale nonché per tradizione e gastronomia.

Il marchio di qualità ‘’Bandiera Arancione’’ ha senza dubbio contribuito alla valorizzazione turistica di San Leo, stimolandone la crescita economica attraverso lo sviluppo del turismo, in particolare della Fortezza Rinascimentale, meta ogni anno di centinaia di migliaia di visitatori.

Notevole è stata inoltre l’identificazione dell’offerta turistica locale con la valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e della promozione.

L’ottenimento della ‘’Bandiera Arancione’’ è stato strumento di promozione turistica di San Leo all’interno di un circuito di qualità, che ha consentito di spaziare da un raggio d’azione locale ad una scala nazionale ed essere occasione di scambio e confronto non solo a livello turistico ma anche per la popolazione locale.

Gli obiettivi raggiunti sono stati realizzati attraverso azioni di vario livello quali la stampa e la diffusione di materiale promozionale, la creazione di un portale internet collegato al Touring Club Italiano, l’offerta di pacchetti turistici anche a livello extra regionale, la realizzazione di pubblicazioni promozionali congiunte, la partecipazione a convegni e fiere… solo per elencarne alcuni.

Nuovi e importanti progetti attendono San Leo nel 2018, e la conferma di marchio Bandiera Arancione, è un ulteriore esortazione ad impegnarci al servizio del nostro territorio, della Provincia di Rimini, della Destinazione Turistica Romagna e dell’intera Regione”.