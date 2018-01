Incidente a Bellaria, ciclista 57enne investita da un'auto: finisce in ospedale

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:23 - 22 Gennaio 2018

Grave incidente stradale nella mattina di lunedì a Bellaria all'incrocio tra Via Ravenna e Via Roma. Per cause ancora al vaglio, un'auto ha centrato una bici. E' successo poco prima delle 11. Ad avere la peggio una 57enne, alla guida della due ruote a pedalata assistita, trasportata al ‘Bufalini’ di Cesena in condizioni serie. Da una prima ricostruzione, il conducente della vettura, una Peugeot, un giovane 26enne, stava procedendo sulla via Roma con direttrice di marcia da mare verso monte, mentre la signora viaggiava dalla parte opposta quando si sono scontrati. La donna è caduta violentemente a terra. Sul posto personale del 118 e la Polizia Municipale.

