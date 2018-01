Spaccio di stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e un'evasione. Controlli a tappeto nel riminese

Cronaca

Rimini

22 Gennaio 2018

Nel corso dei controlli del weekend i Carabinieri di Rimini hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio tre persone. Un 22enne e un 31enne di origine albanese e un 57enne riminese sono stati trovati in possesso di 4 dosi di cocaina (3 grammi), due dosi di hashish da 4 grammi ciascuna, un grammo di marijuana oltre a bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Un 34enne di origine irachena è stato segnalato perché colto in flagrante dopo aver ceduto una dose di eroina (1 grammo) ad un giovane riminese (anche lui segnalato alla Prefettura)

Sei persone sono state denunciate per non aver mostrato i documenti alla richiesta dei militari. Un riminese 44enne ai domiciliari è stato denunciato per evasione. Al controllo dei militari è risultato fuori casa senza aver ricevuto alcuna autorizzazione. Una 35enne è stata segnalata perché in possesso di uno smartphone risultato rubato. Sono 10 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza identificate durante i controlli del weekend. 11 persone sono state multate sempre per guida sotto l’effetto dell’alcool. Due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Avevano infatti modiche quantità di stupefacente destinata all’uso personale. In tutto sono state controllati ed identificati 226 persone e 174 mezzi nei 29 posti di blocco posizionati in tutta la provincia.