Ladri al centro commerciale, riempiono il carrello e fuggono con merce elettronica. Arrestati due rumeni

Cronaca

Rimini

| 12:08 - 22 Gennaio 2018

Due ragazzi, un 29enne e un 26enne entrambi di origine rumena, sono stati arrestati dai Carabinieri di Miramare. Devono rispondere di rapina impropria. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati in un negozio di elettronica di un centro commerciale nel tardo pomeriggio di venerdì. Gli addetti alla sicurezza hanno chiamato i militari dopo aver notato i due che si aggiravano con fare sospetto tra le scansie. Nel carrello avevano messo 4 consolle e stavano cercando di uscire senza passare dalla cassa. Sorpresi in flagranza, i due hanno cercato di scappare spintonando gli addetti alla sicurezza, venendo poi bloccati dai Carabinieri appena arrivati. L’ammontare della refurtiva, restituita al negozio, è di circa 1400 euro. I due si trovano in carcere a Rimini.