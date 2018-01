Federica Giovanardi, Enrico Vena e Alessandro Guaitoli: tre saltatori al successo nel meeting di Ancona

Sport

Rimini

| 08:43 - 22 Gennaio 2018

Fine settimana di grandi soddisfazioni per il gruppo di atleti che fa riferimento tecnicamente alla Libertas Rimini, con vittorie, piazzamenti importanti e tanti primati personali.

Ad aprire la serie di buoni risultati è stata Giulia Bedetti che a Modena, nel pomeriggio di sabato 20, nel corso del primo appuntamento con il Trofeo invernale di lanci, ha lanciato il giavellotto da 600 grammi a 29,03 metri, piazzandosi terza nel settore allieve, e facendo capire che è raggiungibile l’obiettivo di siglare il minimo di partecipazione ai campionati italiani.

Nel pomeriggio dello stesso giorno ad Ancona, nel corso della prima delle due giornate di un importante meeting nazionale indoor, Federica Giovanardi si è andata ad aggiudicare con autorità la gara di salto in lungo con la pregevole misura di 6,01 metri, primato personale e soprattutto oltre la fettuccia dei 6 metri, che vuol dire eccellenza.

Sempre sabato pomeriggio nel capoluogo marchigiano ottima prestazione di Giuseppe Ugolini, master over55 che negli 800 metri ha siglato un 2’12”14, che avvicina di molto il già suo primato nazionale di 2’11”45, e che lo fa il favorito dei prossimi Campionati italiani indoor, lui che di titoli nazionali fra 800 e 1500 indoor ed outdoor ne ha già incamerati diversi.

Nella mattinata di domenica 21 ancora ad Ancona è andato in scena un partecipatissimo meeting giovanile, che ha visto mettersi in grande evidenza due saltatori in alto della Libertas che hanno letteralmente “demolito” i propri precedenti primati personali.

In particolare Alessandro Guaitoli, classe 2005, e quindi appartenente alla categoria ragazzi, si è migliorato di 11 centimetri, portando il suo “personal best” ad un probante 1,46 metri, che gli ha consentito di aggiudicarsi la competizione.

Sempre nel salto in alto Mattia Diotalevi, per nulla intimorito dal fatto di essere al primo anno nella categoria cadetti e quindi al cospetto di atleti più grandi di un anno, ha trovato le energie per issarsi fino alla ragguardevole quota di 1,64 metri, migliorandosi di ben 17 centimetri rispetto al 2017, lui che la scorsa stagione si è laureato campione regionale di salto in lungo sia all’aperto che nelle gare indoor.

Nelle gare pomeridiane di domenica al palaindoor di Ancona, rivolte agli atleti delle categorie assolute, è venuta la conferma della ritrovata condizione di Enrico Vena, vincitore della gara di salto in lungo fra gli allievi con 6,46 metri, a distanza di sette giorni dal suo rientro agonistico dopo un infortunio subito nell’estate scorsa.

Altra soddisfazione che è venuta dal pomeriggio di domenica è stata quella di vedere approdare al primato personale nel salto in alto la quindicenne Alice Cadiman, neo tesserata con la Libertas Rimini, e subito in grado di superarsi con 1,50 metri.

Ancora nel pomeriggio di domenica, questa volta nel corso di un importante meeting nazionale svoltosi a Padova, brava e sfortunata Elena Borghesi, che nella gara dei 1500 metri si è piazzata al terzo posto in 4’35”68, mancando come la settimana scorsa di pochissimi centesimi il tempo che rappresenterebbe il “pass” per poter partecipare ai Campionati italiani assoluti, fissato in 4’35”.

Tutti questi ottimi risultati sono merito della bravura e dell’applicazione in allenamento dei citati atleti, ma in buona parte anche della qualità del settore tecnico della Libertas Rimini che in questo momento fa riferimento a Demetrio Bonell Mora affiancato da Federica Giovanardi per i salti in estensione, Julaika Nicoletti per i lanci, Giada Dobori per il salto in alto, Elena Borghesi per le corse, con la collaborazione di Stefano Casali per quanto riguarda lanci, salto in alto e salto con l’asta.