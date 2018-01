Più collegamenti ferroviari con Rimini Fiera, 6 treni regionali giornalieri e 24 fermate straordinarie

Attualità

Rimini

| 08:13 - 22 Gennaio 2018

In occasione della 39/a edizione del Sigep, il salone internazionale del gelato e della pasticceria artigianale in programma fino a mercoledì 24, Trenitalia aumenta i collegamenti ferroviari con la stazione di Riminifiera. Novità di quest'anno, spiega una nota, sono i sei treni regionali giornalieri fra Santarcangelo di Romagna e Cattolica, di cui due con unica fermata nella stazione del quartiere fieristico e quattro con fermate anche a Misano, Riccione e Rimini Miramare. A questi si aggiungono ogni giorno le 24 fermate straordinarie a Riminifiera di altrettanti treni Regionali, in servizio fra Piacenza-Bologna-Castel Bolognese e Rimini-Pesaro-Ancona. Fermata di Riminifiera, inoltre, anche per quattro Frecciabianca sulla rotta Milano-Lecce-Taranto