Calcio 1a Cat: super Amantini trascina il Novafeltria, Colonnella battuta 2-1

| 17:17 - 21 Gennaio 2018

Grande rimonta del Novafeltria, che supera 2-1 una coriacea Colonnella, a secco di punti ancora una volta per evidenti distrazioni difensive. Eppure la squadra di Antonio Bianchi, protagonista a Secchiano nella stagione 2007-08 proprio sulla panchina del Novafeltria, era stata abile a non concedere tiri in porta ai locali fino al 76'. Il Novafeltria dal canto suo ha dato ancora una volta dimostrazione di grande maturità e di quella mentalità vincente che gli ha trasmesso il nuovo allenatore Achille Fabbri. Negli ultimi dieci minuti infatti la squadra ha aumentato i giri del motore per conquistare una vittoria pesantissima in chiave promozione. Migliore in campo Francesco Amantini, autore di una prestazione strepitosa.





Come da copione al Comunale di Secchiano è la capolista del campionato a fare la partita, con la Colonnella che si schiera con un compatto 4-4-1-1: Zaghini punto di riferimento offensivo con Fall alle spalle, Passeggio e Asioli esterni. Nel Novafeltria rientra la coppia d'attacco titolare formata da Stefanelli e Radici, Cupi non al meglio parte dalla panchina. Primo sussulto all'11', punizione rasoterra dai 30 metri di Zaghini, la palla termina a lato alla destra di Semprini. Due minuti dopo rimessa laterale di Arapi, Stefanelli lasciato libero calcia dal limite con il destro di controbalzo, sfera sul fondo alla destra di Castelgrande. La partita si sblocca a sorpresa al 16': un lungo lancio sorprende Gabriele Raffelli, che valuta male il rimbalzo e si lascia sfuggire Zaghini. L'attaccante ha un corridoio che sfrutta per arrivare a tu per tu con Semprini, seppur da posizione defilata, infilandolo sul palo più lontano. La reazione del Novafeltria passa dai piedi di Gori, molto attivo sulla destra: il suo cross al 28' per pochi centimetri non trova la deviazione sottoporta di Stefanelli. La partita diventa spigolosa e si innervosisce, mentre al 37' Fraboni non riesce a capitalizzare una punizione, il suo mancino termina alto.





Nella ripresa Fabbri inserisce Cupi per Arapi, spostando Gori a sinistra, mentre in avanti Francesco Baldinini affianca Radici e Stefanelli. La Colonnella chiude però ogni varco, senza concedere occasioni agli avversari. Fatale ai gialloblu ospiti l'episodio del 77': sugli sviluppi di una punizione battuta da Rinaldi, Passeggio con sufficienza atterra in area Gabriele Raffelli. Il difensore riscatta l'errore sul gol subito, conquistando il rigore trasformato da Rinaldi con un potente tiro alla destra di Castelgrande, che intuisce, ma non può arrivare sul pallone. Il Novafeltria ora crede nella vittoria: al 79' lancio lungo di Gori e magia di Francesco Baldinini, che sul rimbalzo calcia al volo di sinistro dal limite: traversa e palla che ricade oltre la linea, non è chiaro se completamente o meno. Dopo il gol fantasma all'84' ci prova Mahmutaj, troppo libero di controllare al limite dell'area: il destro è bloccato da Castelgrande. All'89' esplode il Comunale di Secchiano: Amantini sulla sinistra avanza indisturbato e crossa in area, sul secondo palo c'è Federico Baldinini completamente smarcato che di testa supera Castelgrande.





Novafeltria - Colonnella 2-1

Reti: 16' pt Zaghini (C), 33' st rigore Rinaldi (N), 44' st Baldinini Fed. (N).





Novafeltria: Semprini, Gori, Arapi (1' st Cupi, 28' st Mahmutaj), Raffelli G., Ceccaroni (26' st Baldinini Fed.), Rinaldi; Sebastiani, Amantini; Stefanelli, Fraboni (1' st Baldinini Fra.), Radici (14' st Bettini).

In panchina: Casali, Fattori.

Allenatore: Fabbri.





Colonnella: Castelgrande, Ricci, Pezzi, Prunella (16' st Cupioli), Guidi; Vitali, Asioli (38' st Della Marchina), Fall; Borsari, Zaghini, Passeggio (42' st Sapucci).

In panchina: Barone, Fratti, Bianchi F., Poli.

Allenatore: Bianchi A.





Arbitro: Mineo di Forlì.

Ammoniti: Ceccaroni, Fall, Prunella, Zaghini, Passeggio, Rinaldi.