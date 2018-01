Calcio 1a Cat: in dieci dal 12', Athletic Poggio vittorioso sullo J.San Clemente

Sport

Poggio Torriana

| 17:14 - 21 Gennaio 2018

In dieci per quasi ottanta minuti di gioco, l'Athletic Poggio riesce a conquistare una preziosa vittoria in chiave promozione, superando 1-0 lo Junior San Clemente. Al 12' l'episodio chiave della partita: intervento di Crociani su Berardi, che costa al giovane centrocampista l'espulsione. Per Berardi grave infortunio ai legamenti della caviglia con sospensione della gara, fino al 33', per permettere l'intervento dell'ambulanza in campo. L'Athletic Poggio conquista comunque la vittoria grazie al rigore trasformato da Tadzhybayev al 38', per fallo su Pracucci. Nella ripresa forcing dello Junior San Clemente, ma una grande parata di Montagna fissa il risultato sul definitivo 1-0.





Athletic Poggio - Junior San Clemente 1-0

Reti: 37' rigore Tadzhybayev (A).





At.Poggio: Montagna, Manfroni, Fornino (63' Urbinati), Pagliarani, Campanelli, Crociani, Tadzhybayev (78' Dente), Fontana (57' Casadei), Kabbori (70' Magnani), Succi, Pracucci (83' Ceccolini).

In panchina: Sebastiani.

Allenatore: Nicolini.





J.San Clemente:Montalbano (46' Franchini), Tamagnini, Bianchi M. (63' Pecci), Giubileo, Epiceno, Rigucci, Girometti, Berardi (33' Tasini), Longhi (75' Giannessi), Buffone, Matteucci.

In panchina: Conti, Tasini.

Allenatore: Bianchi G.





Arbitro: Lombardi di Forlì.

Ammoniti: Epiceno, Girometti, Longhi, Kabbori.