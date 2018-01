Calcio Promozione: Tropical Coriano - Pietracuta 0-0, paura per Tomassini ferito in incidente di gioco

Sport

Coriano

| 16:54 - 21 Gennaio 2018

Secondo 0-0 consecutivo per il Pietracuta, che in tre gare del 2018 non ha ancora subito gol, portando a casa una vittoria e due pareggi. Il primo tempo della sfida con il Tropical Coriano si conclude a reti inviolate senza troppe emozioni, dopo un inizio in cui entrambe le compagini provano ad accelerare i ritmi. Al 5' la più ghiotta occasione arriva sugli sviluppi di un corner, con il colpo di testa di Pari respinto da Tosi. Al ventesimo incidente di gioco per Tomassini, colpito al capo involontariamente da una scarpata: vistosa ferita in fronte e copiosa perdita di sangue per l'attaccante sammarinese, soccorso dal personale medico. Lo stop alla gara di cinque minuti rallenta l'intensità di gioco e solo nel finale il Pietracuta si rende pericoloso, con l'ex Fratti che recupera palla dopo un errato disimpegno della difesa avversaria: l'attaccante lancia a rete Fabbri che però viene fermato da un difensore del Tropical Coriano. Nella ripresa al 60' ghiotta opportunità per Vitaioli, che servito in profondità si fa però bloccare il tiro dal portiere Lasagni. Risponde il Pietracuta cinque minuti dopo con un diagonale di Halilaj che non inquadra la porta difesa da Leardini. Nel finale è protagonista Lorenzo Montebelli: al 77' servito da un filtrante, calcia troppo debolmente, facilitando la presa di Lasagni. All'85' ancora Montebelli colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione, ma anche in questo caso la mira è imprecisa.





Tropical Coriano - Pietracuta 0-0





Tropical Coriano: Leardini, Franca, Conti, Ricci, Olivieri, Costantini; Borghini, Pasini; Angelellli, Vitaioli M., Pari.

In panchina: Marconi, Vitaioli F., Gatti, Golinucci, Stanco, Braschi, Montebelli.

Allenatore: Zagnoli.





Pietracuta: Lasagni, Mularoni, Masini, Balducci A., Amadei, El Haloui; Tomassini (22' Halilaj), Tosi; Fratti, Tani, Fabbri D. (70' Michelotti).

In panchina: Balducci C., Giovanetti, Pavani, Alessandrini, Sebastiani.

Allenatore: Fregnani.





Arbitro: Di Stefano di Cesena (Assistenti Gallo e Hichri di Imola).