Calcio 1a Cat: gol di Mattia Urbinati e Torsani, Vis Misano supera 2-1 il Miramare

| 16:51 - 21 Gennaio 2018

Vis Misano - Miramare 2-1

Reti: 40' rigore Marchionna (M), 43' Urbinati M. (VM), 45' Torsani (VM).





Vis Misano: Batani, Siliquini, Imola, Pironi, Mazzoni, Fraternali, Tamburini (90' Urbinati), Boldrini, Urbinati, Meluzzi (74' Laro), Torsani.

In panchina: Farina, Bernardini, Pilan, Muccioli.

Allenatore: Bucci.





Miramare: Gentili, Muccini (70' Pauri), Marcattili, Liotta (67' Tonini), Gamberini, Zamagni, Mularoni, Fabbri (90' Celli), Antonioli (77' Rossi), Marchionna, Sulpizio (60' Tamburini).

In panchina: Bernucci, Leardini.

Allenatore: Morolli.





Arbitro: Guerra di Rimini.

Ammoniti: Muccini, Siliquini, Meluzzi, Laro, Zamagni, Urbinati Federico.





Primo tempo a ritmi blandi con pochissime chiare occasioni da gol, soprattuto in apertura di partita. Al 40' alla prima incursione ospite nei pressi dell'area di rigore misanese il Miramare ottiene un calcio di rigore, realizzato da Marchionna che spiazza Batani. Il Misano pero' non ci sta e reagisce subito bene, conquistando il pareggio con Urbinati, che insacca un ottimo assist del neo acquisto Tamburini. Dopo pochi minuti, in chiusura di tempo, Torsani raccoglie una respinta del portiere ospite Gentili e porta in vantaggio i locali con un bel pallonetto a fil di palo, marcando la sua prima rete in Prima Categoria. Secondo tempo che inizia come era finito il primo, con Urbinati che al 4' mette un bel filtrante per Torsani che non riesce a deviare in rete. A meta' tempo lo stesso Urbinati ci prova da fuori. Pochi minuti dopo in una mischia in area locale il Miramare va vicinissimo al pareggio, ma Batani si supera e devia sopra la traversa un tiro da due passi. Il giovane Torsani si rende protagonista di altre due chiare occasioni da rete in cui pero' non riesce a trovare la soddisfazione della doppietta personale.





Signorini Luca - Ufficio stampa Vis Misano