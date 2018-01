Furti San Marino, auto sospetta girava tra le case: fuga a tutto gas. Vettura abbandonata e corsa nei campi

Cronaca

| 16:29 - 21 Gennaio 2018

Alle 18 di sabato la Centrale Operativa Interforze ha disposto le ricerche, in territorio sammarinese, di un Renault Kangoo con targa italiana. Il mezzo era sospettato di essere utilizzato da malviventi autori di un furto a Serravalle di San Marino. Dopo essere stata intercettata in zona Borgo Maggiore da una pattuglia in sosta‎, il conducente del Kangoo ha evitato l'alt, dandosi alla fuga. Gli occupanti del mezzo sono scappati a piedi, approfittando del buio e della folta vegetazione, abbandonando la vettura ad Acquaviva, in strada Genghe Di Atto, nei pressi dell'area per camper situata vicino alla Centrale del Latte. Durante le ricerche, la Gendarmeria ha individuato un 51enne bosniaco. Pur non fornendo motivazioni plausibili circa la propria presenza in Repubblica‎, non è stato possibile ricondurre il soggetto al fatto accaduto. Il 51enne è stato comunuque portato presso gli uffici della Gendarmeria, per essere trattenuto durante la nottata nella cella di sicurezza, in considerazione dei necessari accertamenti riferiti all'identita' personale. Sul capo dell'uomo numerosi precedenti di polizia nel territorio italiano, varie condanne e provvedimenti di espulsione dalla provincia di Rimini. Sul capo del 51enne è scattato così decreto di espulsione anche dal territorio sammarinese.