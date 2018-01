Villa Verucchio: scontro durante il torneo di Baseball, solo tanta paura per due bambini

Cronaca

VillaVerucchio

| 16:05 - 21 Gennaio 2018

Due bambini sono rimasti infortunati in uno scontro di gioco durante un torneo di baseball disputatosi domenica mattina a Villa Verucchio, nella palestra della scuola elementare, in via Don Luigi Sturzo. Sono stati momenti di apprensione perché i due piccoli atleti, appartenenti alla categoria 'Esordienti', si sono scontrati sbattendo il capo uno contro l'altro, durante una fase di gioco. Si stava disputando la partita tra la la loro formazione, il Valmarecchia Baseball, e una squadra di Cesena: la gara è stata momentaneamente interrotta per permettere l'intervento del personale del 118. I due bambini sono stati portati per precauzione in ospedale, con codice di massima gravità, per essere sottoposti agli accertamenti del caso.