Volley femminile: punti salvezza per il Riccione che supera agevolmente San Lazzaro

12:11 - 21 Gennaio 2018

Tra Riccione e S.Lazzaro una partita senza tante storie vinta nettamente dalla squadra di casa. Le ragazze emiliane hanno fatto subito capire di voler chiudere presto il match e per Riccione, che pure ha cercato di mettere in campo tanta buona volontà, non c´è stato nulla da fare perché era troppo il divario tra le due formazioni. C´è da dare atto ad Agostini e compagne dell´impegno messo in campo nonostante la consapevolezza di aver dall´altra parte della rete una squadra più forte e ben coperta in ogni reparto. Le bolognesi dal loro canto hanno fatto il loro e quando hanno deciso di chiudere la partita l´hanno chiusa. L´unica speranza a cui si poteva aggrappare Riccione, sarebbe stata quella di un clamoroso calo di concentrazione tra le fila di San Lazzaro vista la loro giovane età, che alla fine non c´è mai stata. Le padrone di casa hanno sempre condotto il gioco lasciando sempre a debita di stanza (di 6/7 punti) le Riccionesi.





Ora il campionato si ferma e riprenderà sabato 3 Febbraio nell´importante scontro salvezza a Ravenna contro l´Olimpia Master.





San Lazzaro Vip - Riccione Volley 3-0 (25-11/25-20/25-10)





1°Set: Partenza al fulmicotone delle padroni di casa, ed è subito (11-2). Riccione prova a ricucire le distanze, ma nulla può difronte a S.Lazzaro. In un batter d´occhio le emiliane volano alla conquista del prima set con il punteggio impressionante di (25-11).





2°set: Parte ancora forte S.Lazzaro (4-0). Riccione prova a spingere al servizo e in certi frangenti coglie impreparata la ricezione avversaria (16-9). Cambio tra le fila Bolognesi e ciò permette a Riccione di avvicinarsi pericolosamente alla avversarie. Le padroni di casa continuano ad attaccare efficacemente e conquistano anche il secondo set (25-20).





3°set: Il terzo set è la fotocopia del primo, S.Lazzaro parte come sempre alla grande (5-1). Subito in divario pesante tra le due formazioni che Riccione non riuscirà mai a colmare. Le emiliane chiudono set e partita con il punteggio di (25-10).





Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley