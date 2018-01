Ligabue fa il bis: dopo Rimini, il rocker presenta il film ‘Made in Italy’ al PalaRiccione

Eventi

21 Gennaio 2018

Ligabue sceglie la Riviera per il lancio del suo nuovo film “Made in Italy”: dopo l’anteprima al rinnovato cinema ‘Fulgor’, appena inaugurato, in programma lunedì 22 gennaio, il rocker di Correggio sarà protagonista di una serata speciale organizzata da Giometti Eventi venerdì 2 febbraio a Riccione. Una doppia proiezione, alle 20 e 15 e alle 22 e 30, preceduta dalla presentazione del film con il regista di ‘Made in Italy’, alla Sala Concordia del PalaRiccione. 1300 persone, questa è la capienza della sala, per due spettacoli in cui Ligabue racconterà la pellicola, ispirata all’omonimo album uscito nel novembre del 2016, in distribuzione nelle sale italiane dal 25 gennaio, interpretato da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak. Al Palacongressi di Riccione la rock star era approdata in gran segreto lo scorso luglio, nel corso di Cinè, giornate di cinema.

“Made in Italy”, girato quasi interamente a Correggio e in altre località reggiane, è la terza regia del cantautore, dopo “Radiofreccia” e “Da zero a dieci” ambientato a Rimini, dove è stato girato. La trama pone al centro il personaggio di Riko, definito da Ligabue un suo alter ego: “una delle vite che avrei potuto fare io se non fossi diventato un cantante”.



