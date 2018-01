Investita donna di 99 anni mentre getta la spazzatura, grave all'ospedale

Cronaca

Repubblica San Marino

| 05:52 - 21 Gennaio 2018

Era uscita di casa un attimo, per gettare la spazzatura, quando è stata travolta da un’auto condotta da un sammarinese. Un’anziana di 99 anni, sabato mattina attorno alle 11,30, è stata travolta mentre attraversava la strada in via Giorgio Ordelaffi a Borgo Maggiore di San Marino. La donna era scesa in strada e aveva appena gettato la spazzatura. Le condizioni dell’anziana sono risultate subito gravissime, tenuto conto anche dell'età. Il corpo della donna,nell’impatto con il parabrezza dell’auto, è stato letteralmente scaraventato sull’asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso, ambulanza e auto medicalizzata, con i sanitari che le hanno prestato le prime cure, poi la corsa all’ospedale di Stato, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia civile.