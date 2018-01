Rimini, vetro panoramico dell'auto esplode in mille pezzi: paura per una 35enne diretta al Sigep

Cronaca

Rimini

| 18:28 - 20 Gennaio 2018

Momenti di paura sabato mattina, intorno alle 11, per una 35enne di Parma, che viaggiava in autostrada diretta al Sigep di Rimini. Mentre transitava sotto un cavalcavia, un forte urto ha causato lo scoppio del vetro panoramico sul tetto della Mercedes Classe A guidata dalla donna. Fortunatamente i frammenti di vetro sono stati bloccati dal telo parasole interno e la donna è riuscita a fermarsi a destra, senza scontrarsi contro alte vetture. Sul posto è intervenuta la Polizia autostradale di Forlì. Non si sono riscontrati danni strutturali al ponte, quindi non è stato un frammento di esso a provocare la rottura del vetro. La Polizia ipotizza che il corpo contundente, non ritrovato, sia stato 'sollevato' da un'automobile che precedeva la Mercedes, alzandosi e finendo sopra il tetto di essa.