Strage sfiorata a Rimini: camion perde parte del carico in A14, colpite due auto. Nessun ferito

Cronaca

Rimini

| 18:03 - 20 Gennaio 2018

Bizzarro incidente avvenuto alle 18 di venerdì subito dopo il casello di Rimini Sud, indirezione Bologna, sull'autostrada A-14. Un automezzo ha infatti perso due pedane gommose, di quelle utilizzate per caricare piccoli veicoli, che sono diventate subito degli ostacoli per gli automobilisti. Essendo anche di colore nero, non erano facilmente distinguibili. Le pedane sono state investite da una Peugeot 208 e da una Punto, guidate da due cittadini di Cesenatico, poi da una Dacia guidata da una donna di Reggio Emilia. Nessuna persona è rimasta ferita. Le pedane sono state rimosse dal personale di Autostrade per l'Italia: rilievi effettuati dalla Polizia Autostradale.