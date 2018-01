Un'imbarcazione donata alla sezione Scout dei giovani esploratori di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:53 - 20 Gennaio 2018

Giornata importante per la neonata Sezione Scout CNGEI di Bellaria Igea Marina.

Sabato mattina un equipaggio formato dal Presidente di Sezione Claudia Brandi e dal Vecchio Lupo Francesco Venturelli, si è recato a Cesenatico per ricevere un’importante dono dalle mani del sig. Augusto Buratti. Grazie alla sua generosità, il Reparto Nautico Nautilus è entrato in possesso di un Cabinato da 6 metri a vela da 5 posti per le proprie attività in mare. Il cabinato si aggiunge alle 2 barche già in dotazione alla Sezione, un Maretta Touring e un 420 entrambi a vela. Il trasporto fino al porto di Bellaria è stato possibile grazie alla gentile disponibilità del sig. Giovanni Rossi del Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina.