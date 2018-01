Rocambolesco incidente in via San Martino in Venti, auto si ferma davanti ristorante: un ferito lieve

Cronaca

Rimini

20 Gennaio 2018

Venerdì pomeriggio rocambolesco incidente stradale avvenuto a Rimini, in via San Martino in Venti, davanti al ristorante Squadrani, in un incrocio pericoloso per la limitata visibilità. Un Fiat Ducato si è scontrato contro un'automobile furgonata Peugeot, che è carambolata per una decina di metri, fermandosi a pochi centimetri dal ristorante stesso, rischiando di sbattere contro porta e finestre. L'automobilista, un uomo, ha fortunatamente subito solo lievi ferite. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e della Polizia Municipale.