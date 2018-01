Bimbi pronti a divertirsi demolendo il presepe di sabbia, chiude per il 2018 l'Ice Village

Eventi

Rimini

| 13:57 - 20 Gennaio 2018

Anche per l'11° edizione di Ice Village Rimini - Presepe di Sabbia è arrivato il giorno della chiusura. Domenica 21 gennaio 2018 l'ultima giornata, “tutto in un giorno“: spettacoli, mascotte, trucca bimbi, mercatini e in chiusura di pomeriggio il grande evento “demolition day” del presepe di sabbia.

Dalle ore 15,00 Olaf, Pingo ed Elsa saranno in pista a pattinare sul ghiaccio e a giocare con i bambini, giochi di bolle di sapone, trucca bimbi, alle ore 16,00 Manu & Co show sul grande palco dell’Ice Village, alle 17,00 si aprono le porte del Presepe di Sabbia e i bambini delle scuole elementari e medie giocheranno con la sabbia 'demolendo' in modo divertente il presepe.

Ingresso spettacoli e villaggio gratuito